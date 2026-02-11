Aprobaron la prórroga de la Licitación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros

En el marco de la primera Sesión Extraordinaria del presente período legislativo, concejales capitalinos dieron curso favorable, mediante el Acuerdo N° 1, a la prórroga de la vigencia de la Licitación Pública Nacional N° 01/2013, del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, hasta tanto se adjudique a los nuevos concesionarios.

De igual forma, se aprobó el Acuerdo Nº 2/2026, en la cual se designa a la Dra. María Paula Alcoba en el cargo de Juez de 1ra. Nominación del Juzgado Administrativo de Faltas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. También el Acuerdo Nº 3/2026, donde se designa al Dr. Pablo Adrián Rodríguez en el cargo de Procurador Municipal de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, manifestó: “Hemos realizado la primera Sesión Extraordinaria, tenía solamente tres puntos. Uno era el Acuerdo para la designación del nuevo Procurador Municipal, el Dr. Pablo Rodríguez, otro para la Jueza de Faltas que ya está a cargo del Juzgado Administrativo de Faltas Nº 1, la Dra. María Paula Alcoba”.

Asimismo, el edil radical añadió: “El otro un acuerdo por decreto del Ejecutivo, por el cual se prorrogaba la vigencia de la anterior Licitación del Transporte, solo hasta tanto se adjudique. Esto es para que se pueda seguir cubriendo a los vecinos en el caso de que exista alguna demora, prórroga, impugnaciones por recursos legales o demás, que puedan seguir prestando servicio las actuales empresas”.

Más adelante, Gastón Millón destacó: “Si todo va según los plazos normales, en pocas semanas ya va a estar realizada la adjudicación de la nueva Licitación, pero si llega a haber alguna dilación o algún problema, con esto garantizamos que no se queden sin servicio”, concluyó.