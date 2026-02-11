Noticias de Jujuy

Cultura. Master-Class en Instrumentos Andinos: una propuesta para revalorizar la música de raíz

Jujuy
Master-Class en Instrumentos Andinos: una propuesta para revalorizar la música de raíz

Se trata de una actividad libre y gratuita, orientada a músicos, estudiantes, docentes y público en general. Se realizará este miércoles en Alvear 534.

La Secretaria de Cultura de Jujuy invita a participar de la Master-Class en Instrumentos Andinos, una propuesta de música formativa destinada a difundir, preservar y poner en valor los sonidos tradicionales de nuestra región.

La actividad estará a cargo del reconocido artista Raúl Olarte, referente de la música andina, quien compartirá sus saberes, técnicas e interpretaciones en un espacio de aprendizaje e intercambio cultural.

La master-class se realizará el miércoles 11 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas, en instalaciones del C.A.J.A., ubicado en Alvear 534, San Salvador de Jujuy.

Se trata de una actividad libre y gratuita, orientada a músicos, estudiantes, docentes y público en general interesado en profundizar sus conocimientos sobre instrumentos autóctonos y su importancia dentro de la identidad cultural andina.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio para fortalecer la formación artística, promover nuestras expresiones culturales y garantizar la transmisión de saberes ancestrales a las nuevas generaciones.

También podría interesarte
Jujuy

Se celebrará el tradicional Carnaval de las Infancias en el Multiespacio de Alto…

Jujuy

Se realizó la apertura de sobres para la compra de indumentaria destinada al personal…

Jujuy

Charlas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Parque…

Jujuy

El Ballet Juventud Prolongada participará del Jueves de Comadres con fines solidarios

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.