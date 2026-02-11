Noticias de Jujuy

Cultura. Nuevo encuentro del ciclo Capillas Musicales en la capilla del hospital San Roque

Nuevo encuentro del ciclo Capillas Musicales en la Capilla del Hospital San Roque

Este miércoles a las 20 horas se realizará el concierto “Homenaje a Uña Ramos” con un repertorio especialmente dedicado a la cultura y música andina.

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad a participar de una nueva presentación del ciclo Capillas Musicales 2026, que se realizará en la Capilla del Hospital San Roque, en San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se llevará adelante el concierto “Homenaje a Uña Ramos”, con la participación de Raúl Olarte y el Dúo Sivila y sus Amigos, quienes ofrecerán un repertorio especialmente dedicado a la música andina y a una de las figuras más representativas de este género.

La actividad tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 20 horas, y forma parte de las propuestas culturales que buscan poner en valor el patrimonio musical y generar espacios de encuentro entre artistas y público en ámbitos patrimoniales y simbólicos de la ciudad.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia musical.

