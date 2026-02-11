Cultura. Nuevo encuentro del ciclo Capillas Musicales en la capilla del hospital San Roque

Este miércoles a las 20 horas se realizará el concierto “Homenaje a Uña Ramos” con un repertorio especialmente dedicado a la cultura y música andina.

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad a participar de una nueva presentación del ciclo Capillas Musicales 2026, que se realizará en la Capilla del Hospital San Roque, en San Salvador de Jujuy, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se llevará adelante el concierto “Homenaje a Uña Ramos”, con la participación de Raúl Olarte y el Dúo Sivila y sus Amigos, quienes ofrecerán un repertorio especialmente dedicado a la música andina y a una de las figuras más representativas de este género.

La actividad tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 20 horas, y forma parte de las propuestas culturales que buscan poner en valor el patrimonio musical y generar espacios de encuentro entre artistas y público en ámbitos patrimoniales y simbólicos de la ciudad.

Desde la Secretaría de Cultura se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia musical.