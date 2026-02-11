El Ballet Juventud Prolongada participará del Jueves de Comadres con fines solidarios

El cuerpo de danzas dependiente de la Municipalidad de San Salvador, estará presente en el evento del Jueves de Comadres en Villa Jardín de Reyes, con el objetivo solidario y cultural de recaudar fondos para realizar un viaje a Brasil en el mes de abril, donde representarán a la provincia en una competencia internacional. El evento de carnaval contará con la mejor barra a cargo del ballet municipal, además de la presentación de destacados grupos musicales de la ciudad, que le van a poner toda la alegría y el ritmo al tradicional festejo.

Con más detalles, Celia Quiroz integrante del ballet, invitó al público a participar del tradicional Jueves de Comadres, que se realizará este jueves en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas.

Añadió en este sentido, “queremos invitar a toda la comunidad a compartir con nosotros una hermosa jornada, que contará con la mejor barra a cargo del ballet Juventud Prolongada de la Municipalidad, además de la presentación de destacados grupos musicales de la ciudad, que le van a poner toda la alegría y el ritmo a esta fiesta tan especial”, expresó.

Asimismo, destacó “el evento tiene un objetivo solidario y cultural, de recaudar fondos para el viaje del ballet a Brasil, donde representaremos a la provincia en una competencia internacional, en Canasvieiras, Florianópolis, desde el 28 de abril al 6 de mayo”

“Será una delegación de 40 personas y serán cuatro días muy intensos, en los que vamos a mostrar toda nuestra cultura y el trabajo que realizamos con tanto esfuerzo”, explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia del acompañamiento del público “a seguir apoyando a Juventud Prolongada, porque este viaje implica muchos gastos y necesitamos del respaldo de la comunidad, que siempre nos acompaña”, detalló Quiroz.

Finalmente recordaron las bailarinas, “la jornada contará con espectáculos en vivo, sorteos, bebidas bien frías y una amplia oferta para disfrutar en familia, como nos tiene acostumbrados la Delegación de Reyes, con fiestas inolvidables, sorteos y muchas sorpresas. En la entrada se les brindará una vacuna, y en la barra habrá fernet, vino, gaseosas y mucho mas”, detalló.

Por último, desde el Ballet Juventud Prolongada expresaron su profundo agradecimiento a todas las personas que los acompañan y apoyan en cada evento que realizan. En este sentido, destacaron que hace 25 años vienen trabajando con esfuerzo y compromiso para llegar a este momento tan importante: representar a Jujuy en una competencia internacional. Asimismo, resaltaron especialmente el acompañamiento permanente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, instituciones que siempre se suman y respaldan cada proyecto impulsado por el grupo.

Nota audiovisual: https://youtu.be/WLc1WGWIUco