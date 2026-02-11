Turismo . El Consejo Consultivo de Turismo inició su agenda 2026 con eje en planificación y competitividad

El Consejo Consultivo de Turismo de Jujuy realizó su primera reunión del año, dando inicio a la agenda de trabajo conjunto entre el sector público y privado para planificar estrategias, fortalecer la competitividad y consolidar el crecimiento de la actividad en la provincia.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala Silvetti y fue encabezado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, sus equipos técnicos y representantes de cámaras y entidades del sector turístico.

Durante la reunión se analizó el contexto actual de la actividad, los resultados parciales de la temporada de verano, las conectividades aéreas y las perspectivas para los próximos meses.

Las autoridades destacaron la importancia del Consejo como espacio de articulación permanente para impulsar acciones que permitan reducir la estacionalidad, fortalecer la promoción del destino y continuar posicionando a Jujuy a nivel nacional.

En ese marco, el ministro Federico Posadas destacó la importancia del Consejo Consultivo como espacio de diálogo permanente y señaló que “el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es clave para sostener el crecimiento del turismo, mejorar la experiencia del visitante y anticiparnos a los desafíos que presenta el contexto económico”.

Por su parte, Diego Valdecantos remarcó que el objetivo para este año es profundizar las acciones que permitan romper la estacionalidad, fortalecer la promoción del destino y garantizar la calidad de los servicios turísticos en todas las regiones de la provincia. “La planificación y el consenso son herramientas fundamentales para seguir posicionando a Jujuy a nivel nacional”, señaló.

El Consejo Consultivo de Turismo está integrado por representantes del Ministerio de Cultura y Turismo y por entidades del sector privado, entre ellas la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación Jujeña de Agentes de Viajes y Turismo (AJAVyT), la Asociación de Guías de Turismo, el Jujuy Bureau y Eventos, la Unión de Empresarios de Jujuy y cámaras vinculadas a la actividad.