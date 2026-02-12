Cuidado responsable. El preservativo, parte del cuidado integral de la salud

Usado de manera correcta y desde el inicio de cada relación sexual, el preservativo es el método más eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Preservativo, una fecha para reforzar información basada en evidencia y promover decisiones informadas en salud sexual.

El preservativo peneano, vaginal y el campo de látex protegen frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) como VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis B y C y VPH, y pueden utilizarse en prácticas vaginales, anales u orales, en todas las edades e identidades.

En Jujuy, el acceso está garantizado de manera gratuita y a libre demanda en todos los CAPS y hospitales. Además, los equipos de salud de la red de CEPATS brindan información y realizan test voluntarios, gratuitos y confidenciales de VIH y sífilis durante todo el año.

El uso del preservativo forma parte del cuidado integral de la salud y de la prevención en la vida cotidiana.

• Colocarlo desde el inicio de la práctica sexual

• Verificar fecha de vencimiento y estado del envase

• Conservarlo en lugares frescos y protegidos

• Usar lubricantes al agua cuando sea necesario

• Utilizar uno nuevo en cada práctica

• Desecharlo en la basura luego de su uso