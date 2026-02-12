Noticias de Jujuy

Cultura . Humahuaca: apertura de la muestra fotográfica «Maestros y Discípulos 2026»

Jujuy
Apertura de la muestra fotográfica Maestros y Discípulos 2026 en Humahuaca

La actividad tendrá lugar este viernes 13 de febrero a las 10 de la mañana en el Cabildo Histórico de Humahuaca, con entrada libre y gratuita.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy invita a la comunidad a participar de la apertura de la muestra fotográfica “Maestros y Discípulos 2026” en Humahuaca, un nuevo encuentro del programa que pone en valor a referentes culturales de la provincia y su legado en la transmisión de saberes.

La actividad se realizará el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas en el Cabildo Histórico de Humahuaca, con entrada libre y gratuita.

En esta edición, la muestra rinde homenaje a Ernestina Cari y Fortunato Ramos, destacadas personalidades cuya trayectoria representa la riqueza de las expresiones culturales y la memoria viva de las comunidades jujeñas. A través de una propuesta visual, la exposición recupera historias, identidades y experiencias que fortalecen el vínculo entre generaciones.

El programa Maestros y Discípulos promueve espacios de reconocimiento y encuentro, destacando a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a preservar y transmitir el patrimonio cultural de Jujuy.

La invitación está abierta a vecinos, estudiantes, instituciones y público en general a compartir esta apertura y recorrer la muestra.

También podría interesarte
Jujuy

El municipio licitó la adquisición de cuatro camiones para fortalecer el parque…

Jujuy

Medidas de tránsito en Ciudad Cultural durante el Carnaval

Jujuy

El intendente Jorge compartió la alegría de los carnavales junto a las comadres de la…

Jujuy

Turismo y Cultura  . El Jueves de Comadres llega con música y tradición a la Casa…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.