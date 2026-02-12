Cultura . Humahuaca: apertura de la muestra fotográfica «Maestros y Discípulos 2026»

La actividad tendrá lugar este viernes 13 de febrero a las 10 de la mañana en el Cabildo Histórico de Humahuaca, con entrada libre y gratuita.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy invita a la comunidad a participar de la apertura de la muestra fotográfica “Maestros y Discípulos 2026” en Humahuaca, un nuevo encuentro del programa que pone en valor a referentes culturales de la provincia y su legado en la transmisión de saberes.

La actividad se realizará el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas en el Cabildo Histórico de Humahuaca, con entrada libre y gratuita.

En esta edición, la muestra rinde homenaje a Ernestina Cari y Fortunato Ramos, destacadas personalidades cuya trayectoria representa la riqueza de las expresiones culturales y la memoria viva de las comunidades jujeñas. A través de una propuesta visual, la exposición recupera historias, identidades y experiencias que fortalecen el vínculo entre generaciones.

El programa Maestros y Discípulos promueve espacios de reconocimiento y encuentro, destacando a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a preservar y transmitir el patrimonio cultural de Jujuy.

La invitación está abierta a vecinos, estudiantes, instituciones y público en general a compartir esta apertura y recorrer la muestra.