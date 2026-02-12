El Gobierno de Jujuy mejoró la propuesta paritaria a los gremios docentes

El ministro de Hacienda y Finanzas explicó que ofrecieron mejoras significativas en respuesta a las solicitudes de los propios sindicatos del sector.

El Gobierno de Jujuy mejoró la propuesta de incremento salarial a los gremios docentes en el marco de las conversaciones paritarias y de acuerdo a los requerimientos realizados por los propios representantes del sector, quienes manifestaron su aceptación al ofrecimiento, con excepción de un sindicato que definirá en asamblea la respuesta.

«Tuvimos una nueva reunión con los gremios docentes y se mejoró sustancialmente la oferta realizada el día lunes», indicó sobre el avance del diálogo el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

«Los porcentajes siguen siendo de un 4% acumulativo para el mes de febrero, un 2% en marzo, un 2% en abril y un 2% en junio, pero del concepto de adicional por persona se van a convertir 40.000 pesos al básico y al no remunerativo bonificable hasta el mes de junio», anunció el funcionario.

En detalle, planteó: «vamos a ir pasando 5.000 pesos por mes al básico y 5.000 pesos por mes al adicional bonificable. Eso mejora, en función a los pedidos de los gremios -que solicitaron conversión, blanqueo y reconocimiento en algunos ítems-, notoriamente la oferta inicial», remarcó el titular de la cartera económica.

Asimismo, ratificó que «se mantiene el aumento del 50% de las asignaciones familiares y del premio por presentismo, que van a pasar de un 20% a un 30%». En ese sentido, destacó que se trata de una decisión política clave. «Reforzamos el presentismo porque queremos priorizar que los alumnos estén en las aulas. Los docentes también entienden la preocupación, por eso ningún gremio se opuso», planteó Cardozo.

«Nuestra prioridad, la prioridad del gobernador y el interés no solo del Gobierno, sino de los maestros, es que se dicten las clases con normalidad», sostuvo y aseguró que «la paritaria no está cerrada», sino planteada de acuerdo a los parámetros inflacionarios de Nación.

El ministro de Hacienda y Finanzas aseveró que la mejora de la propuesta salarial es «cualitativa y cuantitativa», reafirmando que «responde a los pedidos de los mismos gremios» y al compromiso del Ejecutivo por fortalecer el diálogo y la valorización de la educación.