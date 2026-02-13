Noticias de Jujuy

Nueva tarifa para el transporte alternativo de pasajeros

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, informó la actualización de los valores del Transporte Alternativo de Pasajeros en las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido. La nueva tarifa entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de febrero, conforme a lo establecido por el organismo competente.

De acuerdo al cuadro tarifario dispuesto, los valores serán los siguientes:

Tarifa Diurna (de 05:00 a 22:00 horas)

Taxi Radio Llamada:

  • Bajada de bandera: $1.070,00
  • Ficha cada 100 metros: $107,00

Taxi Compartido:

  • Bajada de bandera: $1.400,00

Tarifa Nocturna (de 22:00 a 05:00 horas)

Taxi Radio Llamada:

  • Bajada de bandera: $1.360,00
  • Ficha cada 100 metros: $136,00

Taxi Compartido:

  • Bajada de bandera: $1.700,00

Feriados nacionales, provinciales y domingos

Taxi Radio Llamada:

  • Bajada de bandera: $1.360,00
  • Ficha cada 100 metros: $136,00

Taxi Compartido:

  • Bajada de bandera: $1.700,00

Asimismo, desde el área se comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 del corriente mes hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

La atención administrativa se desarrollará de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas. Finalmente, se recordó que el control de ticketeras y la actualización del cuadro tarifario es de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento, los licenciatarios podrán ser pasibles de las sanciones correspondiente

También podría interesarte
Jujuy

Educación. Encuentros estratégicos con supervisores rumbo al Ciclo Lectivo 2026

Jujuy

Producción. Trabajo coordinado para fortalecer al sector tabacalero

Jujuy

Articulación institucional. Promoción y prevención en Volcán en el marco del…

Jujuy

Solidaridad que salva vidas. Jujuy concretó el operativo de donación número 13 del…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.