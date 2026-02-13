Nueva tarifa para el transporte alternativo de pasajeros

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte, informó la actualización de los valores del Transporte Alternativo de Pasajeros en las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido. La nueva tarifa entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de febrero, conforme a lo establecido por el organismo competente.

De acuerdo al cuadro tarifario dispuesto, los valores serán los siguientes:

Tarifa Diurna (de 05:00 a 22:00 horas)

Taxi Radio Llamada:

Bajada de bandera: $1.070,00

Ficha cada 100 metros: $107,00

Taxi Compartido:

Bajada de bandera: $1.400,00

Tarifa Nocturna (de 22:00 a 05:00 horas)

Taxi Radio Llamada:

Bajada de bandera: $1.360,00

Ficha cada 100 metros: $136,00

Taxi Compartido:

Bajada de bandera: $1.700,00

Feriados nacionales, provinciales y domingos

Taxi Radio Llamada:

Bajada de bandera: $1.360,00

Ficha cada 100 metros: $136,00

Taxi Compartido:

Bajada de bandera: $1.700,00

Asimismo, desde el área se comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 del corriente mes hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

La atención administrativa se desarrollará de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas. Finalmente, se recordó que el control de ticketeras y la actualización del cuadro tarifario es de carácter obligatorio. En caso de incumplimiento, los licenciatarios podrán ser pasibles de las sanciones correspondiente