Nuevas fechas para inscribirse a carreras universitarias del Instituto Universitario River Plate

Las inscripciones continúan abiertas para el público en general, en el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy el Instituto Universitario River Plate, que permitirá desarrollar carreras universitarias, ampliar la oferta académica con modalidad online y espacios de práctica coordinados junto al Municipio.

Al respecto, el coordinador Gral. de Secretarías, Gustavo Muro, destacó la relevancia del acuerdo y expresó, “agradecerle la visita a Ezequiel, que es un representante del Instituto Universitario River Place, institución prestigiosa, más allá de lo deportivo y de lo futbolístico, tienen una cantidad de actividades deportivas de gran nivel, hoy tienen una universidad, se ha firmado un convenio entre la municipalidad y la el Instituto River Plate, y nosotros tenemos que dar la promoción, definir los lugares donde se van a dar las clases, y qué centros deportivos van a servir para las prácticas”.

En ese sentido, remarcó la impronta tecnológica de la propuesta académica al señalar, “todo esto va a ser online, el cursado está totalmente modernizado con las nuevas tecnologías, así que vamos a poner todo el empeño para brindar las posibilidades a quienes quieran tener una carrera universitaria o la posibilidad laboral para profesores que van a dar clases, que van a generar un espacio nuevo de formación, no solo en la capital, sino en toda la provincia”.

Asimismo, Muro subrayó el trabajo articulado con instituciones deportivas de la ciudad, “el club Luján también tiene convenio con el cual vamos a articular para complementar la actividad, porque esto es un esfuerzo que hacen los clubes, en este caso Luján, que ha dado el puntapié inicial, pero nosotros, como municipio, vamos a extenderlo, y estamos pensando tener una sede acá, en la ciudad, y otra sede en alto comedero, que son los dos lugares con mayor cantidad de población demandante”.

Por su parte, Ezequiel Jerez, coordinador del Instituto Universitario River Plate, celebró la firma del convenio y explicó, “volvemos al tema de publicidad con las carreras que tenemos a disposición ahora en Jujuy, con la firma tan importante que se realizó entre la municipalidad y el instituto universitario, en la cual el punto fuerte es la carrera del Profesor de Educación Física, es por eso que necesitamos de volver a la carga con las inscripciones que siguen en pie en el mes de febrero y marzo, cuando ya van a dar inicio a las clases formalmente los espacios que disponga la municipalidad”.

En relación a la oferta académica, detalló, “las carreras van dirigidas al público en general, todos aquellos que quieran inscribirse lo tienen que hacer por medio de la plataforma, iuriverplate.edu.ar sino, a los contactos de de la municipalidad, o al mío personal: 3885044793, nos ponemos a disposición para todas aquellas personas interesadas en cursar las diferentes carreras: Profesorado en Educación, Licenciatura de Educación Física, Licenciatura en Marketing Deportivo, Licenciatura en Periodismo Deportivo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/dDfrNDdpE_A