Arte femenino. Presentaron el ciclo «Mujeres en Escena» en el Teatro Mitre

Desde el 4 al 8 de marzo se podrá disfrutar del talento y la creatividad femenina en el Coliseo jujeño.

En el marco del “mes de la Mujer”, desde la Secretaría Cultura de Jujuy invitan a ser parte de las propuestas artísticas en busca de promover y reconocer de las mujeres.

El 4, 5, 7 y 8 de marzo en la Sala Mayor del Teatro Mitre se desarrolla el ciclo “Mujeres en Escena”, un encuentro de obras creadas y protagonizadas por mujeres.

En ronda de prensa, el secretario de Cultura de la provincia, José Rodríguez Bárcena expresó que “el evento de Mujeres en Escena, es la presentación de una diversidad de obras teatrales dirigidas por actrices de Jujuy”.

A su vez indicó que “desde el ministerio de Cultura y Turismo, la secretaria y el teatro extendemos la invitación a todo el público para que acompañe y conozca el importante trabajo por grupos teatrales independientes que desarrollan durante todo el año”.

En tanto, Inés González, directora del Teatro Mitre, mencionó que las distintas obras del ciclo buscan homenajear a la mujer en su mes. “Son obras escritas y dirigidas por mujeres”, agregó.

Continuando menciono que el ciclo comprende cuatro obras importantes: Estornina, Pájara de los Confines; Micaela un continente; Nosotrxs y el Jardín de las Delicias.

“Las entradas ya están a la venta y tienen un precio simbólico para fomentar que el público vuelva al teatro”, sostuvo.

Finalmente, señaló que el ciclo concluye el 8 de marzo por el Día de la Mujer con la impronta de apoyar las producciones y el talento local.

Acompañaron la presentación actrices y productoras del ciclo.