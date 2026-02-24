Gestión. Educación avanzó en la incorporación de espacios curriculares en el LUOM

La decisión reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy con el ordenamiento institucional y el fortalecimiento del sistema educativo.

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Calificación Docente, avanzó en la regularización de espacios curriculares de las especialidades artísticas y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que no se encontraban contemplados en el LUOM (Listado Único de Orden de Mérito).

Durante 2025, equipos técnicos llevaron adelante un trabajo articulado de revisión, análisis y adecuación administrativa, con el objetivo de garantizar la correcta inclusión de dichos espacios en el instrumento oficial de valoración docente.

Como resultado de este proceso, se concretó la firma que habilita la consideración correspondiente de estos espacios curriculares dentro del LUOM, brindando previsibilidad y transparencia a los procedimientos de cobertura de cargos y horas cátedra.

Esta medida alcanza a docentes de las áreas artísticas y de TIC tanto del Nivel Medio como del Nivel Superior, dando respuesta a una demanda sostenida del sector y reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con el ordenamiento institucional y el fortalecimiento del sistema educativo.

De esta manera, se continúa avanzando en la consolidación de herramientas administrativas que aportan claridad y seguridad a los procesos de designación docente.