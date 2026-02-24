Gestión. Jujuy presente en el primer encuentro 2026 del Consejo Federal de Salud

El ministro Manzur asistió a la jornada de trabajo en la que se anticipó el inicio de la Campaña de Vacunación Antigripal.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, participó este lunes del primer encuentro 2026 del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad de Buenos Aires, donde se abordaron los lineamientos de la Campaña de Vacunación Antigripal próxima a iniciar, se presentó el nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados y se puso en común el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia, entre otros ejes.

Convocada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país, la reunión permitió evaluar el escenario sanitario actual, compartir lineamientos para el año en curso y fortalecer el trabajo de articulación entre Nación y las provincias, consolidando un marco de cooperación que permita unificar criterios y optimizar los recursos del sistema de salud en beneficio de la población.

“Luego de una jornada de trabajo muy productiva, se dio a conocer la decisión de comenzar el 11 de marzo próximo con la Campaña de Vacunación Antigripal a nivel nacional, teniendo en cuenta el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios y desde luego, la circulación de la nueva variante de Influenza H3N2 que hace necesario anticipar la estrategia para evitar formas graves que puedan afectar el funcionamiento de los servicios de salud”, señaló Manzur.

En tanto, remarcó que otro de los ejes debatidos fue fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia a partir de protocolos estandarizados que permitan abordar de manera eficaz, veloz y estratégica las eventuales situaciones de desastre, mientras se avanza en la incorporación de nuevos programas de recolección de datos y en sistemas que descomprimen y evitan el desborde de hospitales en momentos de emergencia.

Durante el COFESA, se detallaron también alcances del nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados para el trabajo en prevención a partir de mesas de trabajo con los referentes de cada jurisdicción para poder acompañar el trabajo según las necesidades locales específicas. También se compartió el funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Dirección Nacional del Cáncer y se presentaron las acciones previstas para mejorar la carga de información y seguimiento de pacientes.