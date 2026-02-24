Incendios forestales en la Patagonia. Valorable trabajo de brigadistas jujeños en Chubut

El segundo grupo de brigadistas jujeños enviados a Chubut, regresaron a la provincia luego de 15 días de trabajo en el Parque Nacional “Los Alerces”.

17 brigadistas jujeños que se encontraban trabajando en los incendios forestales en el Parque Nacional “Los Alerces” en Chubut, retornaron a sus hogares luego de 15 días de arduo trabajo en la localidad de Puerto Café y zonas aledañas de esa provincia patagónica.

De esta forma se completa la tarea del Gobierno de Jujuy de colaborar con la provincia sureña enviando brigadistas de gran capacidad de trabajo para participar en las acciones de lucha contra los graves incendios forestales que se registraron en esa provincia, reforzando las tareas de control y mitigación de incendios en áreas de bosques nativos.

En total, 34 brigadistas de todas las Bases Operativas de Jujuy, fueron enviados a Chubut como parte del trabajo coordinado con la Regional NOA del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, compartiendo tareas con personal de Salta, Tucumán y Catamarca.

Exitoso trabajo de brigadistas jujeños en Chubut

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, reconoció su gran desempeño, destacando el profesionalismo de todo el personal y agradeció la vocación de servicio brindada, apoyando a los equipos de todo el país en estas difíciles circunstancias.

Por su parte, Darío Dominguez, jefe de Base Humahuaca que estuvo a cargo del operativo en Chubut, comentó que Jujuy se destacó en su trabajo, agradeció la atención del personal del Parque Nacional “Los Alerces”, y expresó que recibieron un reconocimiento por la labor realizada, logrando detener el avance del fuego, por lo que el incendio está en condición de “contenido”.

Los equipos enviados estuvieron conformados por: Aldo Altamirano, Eduardo Cuba, Noemí Bejarano, Aylén Cari, Daniela Cruz, Delia Cuevas, Darío Domínguez, Soledad González, Miguel Malatine, Rodrigo Puca, Fabián Ramoa, Horacio Serrano, Jorge Heredia, Catriel Villegas, Paola Zamboni, Silvina Villa, Roxana León, Mónica Batallanos, César Bejarano, Erik Correa, Claudia Flores, Daniela Gerez, Ricardo Lacci, Carlos Ledesma, Dana López, Mauricio Molina, Josias Miranda, Facundo Porcel, Dalma Reinaldes, Mario Santos, Hugo Núñez, Kevin Tejerina, Emilce Vega y Susana Rivero.

El gobierno de Jujuy reafirma el compromiso solidario de la provincia en el marco del trabajo coordinado entre las provincias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, remarcando la importancia de la cooperación federal ante emergencias ambientales de gran magnitud.