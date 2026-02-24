Lanzaron la Primera Jornada de Hidrógeno Verde 2026 en Jujuy

Impulsada por la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Jujuy, se realizará el próximo jueves 12 de marzo.

En instalaciones del Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico de Jujuy, el jueves 12 de marzo próximo, se cumplirá la Primera Jornada de Hidrógeno Verde 2026 en nuestra provincia, la que apunta al desarrollo y producción de esa emergente fuente energética.

En ese sentido, el ingeniero Luis Bono, director de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) del Gobierno de Jujuy, señaló que desde el organismo a su cargo viene fomentando la conformación de una mesa provincial sobre Hidrógeno Verde en consonancia con la aplicación de la Ley Provincial N° 6303 que apunta a su producción y desarrollo.

La jornada tiene como fin, asimismo, traer la expertis de otras provincias que ya tienen plantas piloto y están elaborando Hidrógeno Verde.

Con esa misma visión, expertos de la República de Chile sumarán al encuentro especialistas que ayudarán a la conformación de la mesa provincial con actores de las áreas de producción, minería, ambiente y energía entre otros, para el análisis y posterior toma de decisiones, aunando criterios.

La convocatoria es abierta ya que se trata de un tema nuevo en la provincia, pero tiene aceptación mundial, por lo que más allá de lo específico para el desarrollo estratégico provincial, permitirá también la participación del público en general, y de estudiantes de ingeniería en particular.

El ingeniero Bono destacó que se trata de una actividad que tiene un importante desarrollo a nivel mundial con un crecimiento sostenido y se busca que Jujuy no sea un espectador, sino un partícipe dentro del mercado de hidrógeno verde.

Indicó que nuestra provincia, ubicada en un punto estratégico dentro del Corredor Bioceánico, cuenta con una capacidad instalada para la producción de energías renovables y verdes, propicias para su comercialización en los mercados asiáticos y europeos, principales consumidores de esos productos.

Las actividades se iniciarán el 12 de marzo a partir de horas 9,15, luego de la ceremonia de apertura, con la disertación de la licenciada Mabel Herrera, del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sobre “Experiencia y desafíos de la Planta de Hidrógeno Verde de Pico Truncado, Santa Cruz”.

Posteriormente el doctor Ramiro Rodríguez, Calden Consultoría de la Universidad Nacional de Córdoba, expondrá sobre “Factibilidad de producir Hidrógeno Verde en la Puna Jujeña partir de energía solar”.

Luego a horas 11 el doctor Ernesto Coutsiers, Calden Consultoría de la Universidad Nacional de Córdoba, expondrá sobre “El costo del hidrógeno en todas sus etapas de la cadena de valor”, tras lo cual el ingeniero Javier Quispe, de la Universidad Católica Norte de Antofagasta, Chile, vía zoom, expondrá sobre la Diplomatura en Hidrógeno.

La jornada concluirá con una ronda de preguntas con actores locales coordinada por el ingeniero Luis Bono de la ACTI.

Ley N° 6303

La Ley Provincial N° 6303 de Jujuy, sancionada en 2022, establece el marco de impulso y fomento para la generación de hidrógeno verde y sus derivados en la provincia. Esta normativa busca promover la inversión en tecnología, la creación de valor agregado local y la transición energética hacia la carbono-neutralidad.

Tiene como objetivo desarrollar la industria del hidrógeno verde, alineado con la estrategia «Jujuy Verde – Carbono Neutral 2050». Apunta al fomento e impulsa la investigación, producción y exportación de hidrógeno como energía limpia.

Busca generar empleo y capacidades tecnológicas en la región y se enmarca en políticas públicas de reducción de huella de carbono. La norma forma parte de un paquete de leyes ambientales y energéticas aprobadas para fortalecer el perfil exportador de la provincia en productos sostenibles.