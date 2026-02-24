Políticas Públicas. Reunión informativa con áreas de discapacidad de los municipios de la provincia

La agenda de trabajo conjunta con municipios tiene como propósito consolidar políticas públicas en materia de discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha una agenda de trabajo conjunta con distintos municipios, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, con el objetivo de consolidar políticas públicas en materia de discapacidad en todo el territorio provincial.

Durante este encuentro virtual, se definieron lineamientos estratégicos orientados a garantizar el acceso a derechos y optimizar la gestión de recursos destinados a las personas con discapacidad, fortaleciendo la articulación entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.

La directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, encabezó la jornada que reunió a los responsables de las áreas de discapacidad municipales, quien destacó la importancia de articular acciones directas entre el organismo provincial y los gobiernos locales para asegurar que las políticas públicas lleguen a todas las personas.

El eje central de la reunión fue el análisis de la Ley de Emergencia de Discapacidad (27.793), herramienta fundamental para el marco regulatorio actual. Los funcionarios profundizaron en los alcances de esta normativa y su impacto en la prestación de servicios esenciales, buscando unificar criterios de aplicación que agilicen la asistencia en el interior de la provincia.

Otro de los puntos centrales fue la gestión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Se revisaron los circuitos administrativos y se reafirmó la importancia de fortalecer el asesoramiento a las personas solicitantes, brindando información clara y acompañamiento durante todo el trámite. De esta manera, se busca agilizar los procesos y garantizar que el beneficio llegue en tiempo y forma a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

La educación inclusiva también ocupó un lugar central en la agenda de trabajo. Los referentes municipales compartieron las realidades de sus distritos y coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación con las instituciones educativas, promoviendo estrategias que garanticen igualdad de oportunidades.

Desde la dirección se confirmó que este ciclo de reuniones se mantendrá durante todo el año bajo modalidades presenciales y virtuales. Los municipios que participaron, de esta primer jornada, fueron Aguas Calientes, La Mendieta, Fraile Pintado, Palpalá, Purmamarca, Abra Pampa, Valle Grande, Puesto Viejo, La Quiaca, Libertador General San Martín, Rodeíto, entre otros.