Se realizó la entrega de vacantes para el ingreso a 1° año del Nivel Secundario 2026

La instancia tuvo lugar en el Colegio Nº 3 “Éxodo Jujeño”, donde familias y tutores se acercaron para conocer las vacantes disponibles en instituciones que no registran sobredemanda.

Este martes 24 de febrero se llevó a cabo la entrega de vacantes para el ingreso a Primer Año 2026 del Nivel Secundario, destinada a estudiantes que aún no contaban con banco asignado en establecimientos educativos de la provincia.

La directora de Educación Secundaria, Silvia Jerez, señaló que la convocatoria estuvo orientada a estudiantes que no se encontraban inscriptos en ninguna escuela y que habían quedado fuera del proceso de matriculación inicial.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que estas instancias buscan dar respuesta a las familias que aún se encontraban sin lugar asignado, garantizando el acceso de los estudiantes al nivel secundario.