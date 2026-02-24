Noticias de Jujuy

Trámites. El Registro Civil amplía su horario de atención para facilitar el trámite del DNI

Jujuy
El Registro Civil de Jujuy garantiza atención al público.

«La incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas», afirmó el director del Registro Civil, Octavio Rivas.

El Registro Civil de Jujuy informó que a partir del lunes 2 de marzo se pone en marcha un nuevo horario de atención vespertina para el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en Casa Central, ubicada en Belgrano 1083, San Salvador de Jujuy.

La ampliación del servicio permitirá a los ciudadanos realizar su trámite en el horario de 7.30 a 12.30 y 14.30 a 19.30 horas de lunes a viernes, facilitando el acceso a quienes por motivos laborales, educativos o personales no pueden concurrir en otra oficina o en los turnos de la mañana.

El director del organismo, Octavio Rivas, resaltó la importancia de esta iniciativa: “La incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas. De este modo, el Estado se adapta a las necesidades de la comunidad, acercando el servicio y facilitando el acceso a un derecho esencial como lo es la identidad.”

Rivas destacó que esta medida se enmarca en las políticas públicas del gobierno de la provincia, orientadas a facilitar el acceso a los derechos de la población, especialmente para quienes enfrentan dificultades para realizar trámites en horarios tradicionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, quienes vienen desarrollando estrategias para fortalecer la atención pública y garantizar que servicios esenciales estén disponibles de forma más accesible para la comunidad.

Con esta medida, el Registro Civil refuerza su compromiso de brindar un servicio eficiente, más flexible y acorde a las necesidades de los vecinos y vecinas de la provincia.

También podría interesarte
Jujuy

Narcomenudeo en Jujuy: 27 detenidos y más de 1500 dosis de droga secuestradas

Jujuy

Se realizó la entrega de vacantes para el ingreso a 1° año del Nivel Secundario 2026

Jujuy

Políticas Públicas. Reunión informativa con áreas de discapacidad de los municipios…

Jujuy

Acciones con Policía de la Provincia reforzarán el control comercial y la nocturnidad

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.