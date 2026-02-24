Trámites. El Registro Civil amplía su horario de atención para facilitar el trámite del DNI

«La incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas», afirmó el director del Registro Civil, Octavio Rivas.

El Registro Civil de Jujuy informó que a partir del lunes 2 de marzo se pone en marcha un nuevo horario de atención vespertina para el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en Casa Central, ubicada en Belgrano 1083, San Salvador de Jujuy.

La ampliación del servicio permitirá a los ciudadanos realizar su trámite en el horario de 7.30 a 12.30 y 14.30 a 19.30 horas de lunes a viernes, facilitando el acceso a quienes por motivos laborales, educativos o personales no pueden concurrir en otra oficina o en los turnos de la mañana.

El director del organismo, Octavio Rivas, resaltó la importancia de esta iniciativa: “La incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas. De este modo, el Estado se adapta a las necesidades de la comunidad, acercando el servicio y facilitando el acceso a un derecho esencial como lo es la identidad.”

Rivas destacó que esta medida se enmarca en las políticas públicas del gobierno de la provincia, orientadas a facilitar el acceso a los derechos de la población, especialmente para quienes enfrentan dificultades para realizar trámites en horarios tradicionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, quienes vienen desarrollando estrategias para fortalecer la atención pública y garantizar que servicios esenciales estén disponibles de forma más accesible para la comunidad.

Con esta medida, el Registro Civil refuerza su compromiso de brindar un servicio eficiente, más flexible y acorde a las necesidades de los vecinos y vecinas de la provincia.