Turismo. Jujuy presenta en Asunción su nueva oferta turística

El equipo de promoción turística del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy presenta en Asunción todos sus ofertas turísticas

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, junto a la Embajada Argentina en Paraguay, llevará a cabo la presentación oficial de su renovada propuesta turística para el mercado paraguayo.

Estará participando de dicho encuentro la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein, junto a la Directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, acompañadas de una presentación de productos turísticos de Jujuy.

El encuentro se realizará el martes 24 de febrero a las 9 horas, en la Embajada de Argentina (avenida España 743, Asunción), con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector turístico.

Durante la jornada se dieron a conocer iniciativas que posicionan a Jujuy como un destino cultural y sostenible de referencia en la región:

La presentación formó parte de la estrategia de posicionamiento internacional de Jujuy, reafirmando su compromiso con un turismo sostenible, cultural y científico, y fortaleciendo la integración con el mercado paraguayo.

Para ampliar detalles sobre las propuestas turísticas de Jujuy y acceder a material institucional, se encuentran disponibles los siguientes canales oficiales: