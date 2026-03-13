Ferias. El Tren Solar de la Quebrada presentó su propuesta turística en el Encuentro de Comercialización Turística

El primer tren solar de Latinoamérica dijo presente en uno de los encuentros más importantes del turismo nacional

El Tren Solar de la Quebrada participó del Encuentro de Comercialización Turística (ECTU), uno de los principales espacios de vinculación profesional del sector turístico argentino, donde se reúnen operadores, agencias de viajes, destinos y proveedores de servicios con el objetivo de fortalecer la comercialización de productos y experiencias turísticas.

Durante el evento, el presidente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera, presentó la propuesta de movilidad sostenible y experiencia turística integral, destacando su rol como producto insignia del turismo jujeño y como infraestructura estratégica para el desarrollo del destino Quebrada de Humahuaca.

ECTU es una feria profesional que reúne a cientos de agentes de viajes y empresas del sector, con espacios de networking, capacitaciones y presentaciones comerciales, consolidándose como una plataforma clave para la generación de oportunidades de negocio y alianzas estratégicas dentro de la cadena turística.

En este marco, Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, destacó la importancia del vínculo con operadores mayoristas, agencias y referentes del sector, » estos encuentros nos permiten trabajar directamente con los operadores y bi8rndarles de primera mano nuestras propuestas especificas para ellos, oferta de servicios, tarifas y experiencias, y por que el El Tren Solar continua posicionándose como un producto diferencial del norte argentino, alineado con los ejes de turismo con propósito, sostenible, innovación tecnológica y puesta en valor del patrimonio cultural y paisajístico de Jujuy.

«La participación en este tipo de encuentros forma parte de la estrategia de posicionamiento y comercialización del Tren Solar de la Quebrada, orientada a ampliar su presencia en el mercado nacional, fortalecer el trabajo con intermediarios turísticos y consolidar su rol como motor del desarrollo turístico regional»