Secretaría de Pueblos Indígenas. En el Mes de la Mujer, Jujuy pone en valor el trabajo de las productoras originarias

La Secretaría de Pueblos Indígenas lleva adelante este viernes 13 de marzo la feria y trueque «Manos Indígenas: Griselda Caucota».

En una jornada marcada por la reivindicación cultural y el empoderamiento económico, la Secretaría de Pueblos Indígenas lleva adelante este viernes 13 de marzo la feria y trueque «Manos Indígenas: Griselda Caucota». El evento, que se desarrolla en la Plaza Vilca (contigua al Teatro Mitre), busca poner en valor el rol fundamental de las mujeres de las comunidades originarias en el marco del Mes de la Mujer.

Desde las 10:00 hasta las 18:30 horas, el espacio funciona como una vitrina de la diversidad productiva de la provincia, reuniendo a emprendedoras de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas. La propuesta trasciende la venta convencional, rescatando la práctica ancestral del trueque como una forma legítima de intercambio basada en el valor simbólico y el esfuerzo detrás de cada producto.

La oferta de la feria es tan variada como la geografía jujeña. Los asistentes pueden encontrar:

Demicia Gutiérrez, integrante de la Secretaría de Pueblos Indígenas, destacó la relevancia de esta iniciativa: «Estos espacios son fundamentales para que se visibilice y conozca más el trabajo de las artesanas y productoras». Según explicó, el encuentro no solo busca generar ingresos, sino también fortalecer redes de contacto entre las comunidades y el público urbano.

Demicia Gutiérrez, integrante de la Secretaría de Pueblos Indígenas

La feria lleva el nombre de Griselda Caucota, en un gesto de reconocimiento a la labor de las mujeres indígenas que sostienen la economía familiar y la identidad cultural de sus pueblos.

La actividad se posiciona como un evento central del calendario oficial por el Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso del organismo con la promoción de espacios que garanticen la autonomía y el reconocimiento de las mujeres indígenas en la sociedad actual.