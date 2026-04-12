El intendente Raúl “Chuli” Jorge dejó reinaugurada la glorieta de Plaza Belgrano

En el marco de un emotivo acto acompañado por música y danza, el intendente Raúl, “Chuli” Jorge, acompañado del gobernador de la provincia Carlos Sadir, encabezó la reinauguración de la histórica glorieta de Plaza Belgrano, tras una profunda intervención que puso en valor este emblemático espacio, incorporando nuevas prestaciones y respetando su carácter patrimonial.

Durante la ceremonia, el jefe comunal destacó la importancia de la obra y el proceso participativo que le dio origen. “Es un día muy especial, muy esperado. Hemos realizado un proceso donde comenzamos con un concurso de ideas, lo abrimos a la comunidad, fundamentalmente con el colegio de arquitectos, y pudimos lograr un resultado para un proyecto muy difícil, porque había que intervenir sobre este, que es un esquema patrimonial, un lugar emblemático de la plaza y de la ciudad, que había que ponerlo acorde a la necesidad de servicio que tiene hoy la plaza”, expresó.

En ese sentido, subrayó el impacto urbano de la intervención: “El impacto positivo del Cabildo con la urbanidad que significa, y la reutilización de todo este espacio de la Plaza Belgrano, que ha sido equipada y también se aumentó la iluminación para hacerla todavía más centralizada y convocante, nos lleva también a generar un espacio para servicios, como baños públicos, que van a estar alojados en un subsuelo que ya existía, pero tuvimos que irnos casi cuarenta centímetros más abajo de lo que estaba, reformular también el sistema sanitario para tener baños adaptados”.

Asimismo, Jorge remarcó la accesibilidad y funcionalidad del renovado espacio: “Hay un ascensor que permite a las personas con discapacidad llegar a la parte superior de esta glorieta que ha sido ampliada en su boca, con lo cual va a estar mucho más apta para espectáculos y concentraciones, como las que se ven en esta reapertura, porque se ha tomado más espacio para generar un espacio convocante, cual si fuera un anfiteatro”.

Finalmente, puso en valor la recuperación integral del paseo, “ha quedado con el equipamiento adecuado, con nuevos y más bancos, con la arborización también general en el eje de las veredas perimetrales, que son muy anchas, y se adecuan para generar un paseo verdaderamente memorable para quienes nos visitan y los usuarios permanentes, fundamentalmente los jóvenes que vienen con sus mates a acompañar este lugar tan emblemático y especial como nuestra Plaza Belgrano”.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir expresó su satisfacción por la concreción de la obra y destacó el trabajo conjunto del municipio: “Gracias a Chuli y a la Municipalidad, que pensaron en cambiar y remodelar todo este sector. La verdad que estoy muy contento. Esta plaza viene transformándose, y esta obra complementa toda la actividad que se viene desarrollando en el Cabildo, que está hermoso, generando la centralidad que esta parte de la ciudad siempre debió tener”. Asimismo, remarcó la importancia del cuidado del espacio público: “Todos somos responsables de cuidarla, de embellecerla y de disfrutarla, tanto los jujeños como los turistas que nos visitan”. En ese marco, adelantó además futuras intervenciones en el entorno: “Ya estamos trabajando para poner en valor la iglesia Catedral; hablé con el obispo y contamos con los presupuestos para iniciar las obras necesarias que le devuelvan su brillo y acompañen todo este sector”. Finalmente, concluyó: “Felicitaciones, Chuli, es una hermosa obra”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, brindó detalles técnicos de la intervención, “tomamos la decisión desde el Ejecutivo, con el intendente a la cabeza, de intervenir la plaza en su totalidad. Se hizo una serie de tareas que en el día a día no se ven, pero son muy importantes. Se mantuvo todo el piso perimetral, se incorporaron nuevas áreas de estar en el sector cívico y social, y se trabajó en el recambio total del sistema de riego por aspersión, que tenía casi treinta años y estaba obsoleto”.

Además, explicó el trabajo integral realizado, “se repuso la carpeta verde con más de tres mil metros cuadrados de césped nuevo, se sumó forestación e iluminación. Y en la glorieta había que modernizarla y adaptarla a los nuevos usos, incorporando baños accesibles, con rampa y elevador que conecta los distintos niveles”.

Montiel destacó especialmente el cuidado del patrimonio, “se tuvo que cerrar dos de las escaleras laterales, pero todas las piezas originales están reinstaladas. Se armó como un rompecabezas con un trabajo muy detallado, de modo que todo lo patrimonial se conserva y se revaloriza”.

También señaló la ampliación del mobiliario urbano, “pasamos de noventa a ciento quince bancos en la plaza, incluyendo bancos comunitarios que permiten distintos usos. Y le pedimos a la gente que se apropie de la plaza, que la cuide, porque es de todos”.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, resaltó el enfoque social de la obra, “es un nuevo desafío, un nuevo sueño que se va cumpliendo. Siempre hablamos de los lugares de encuentro que se vienen desarrollando en estos años de gestión, y con el tiempo debemos adaptarnos a las nuevas necesidades de la gente”.

En esa línea, agregó, “la plaza es un punto de reunión de toda la comunidad, y surgía la necesidad de contar con servicios básicos como los sanitarios. Este proyecto marca una nueva tendencia en las obras municipales, con más servicios y mejor calidad para el disfrute general, en el marco de una política de Estado que promueve la convivencia y el encuentro”.

La reinauguración de la glorieta se vivió como una verdadera fiesta popular, con la participación de destacados artistas que brindaron un espectáculo para vecinos y visitantes. Sobre el escenario se presentaron el dúo Pablo Marcos y Leandro Batallanos, Facundo Soria, Marcos Rodríguez, Agustín Castro, Alomías Lizárraga, el ballet El Norteño y María Clara Carrillo, quienes deleitaron al público en una noche cálida y cargada de emoción en el corazón de la ciudad.