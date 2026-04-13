Sistema público. Inició el cronograma de ingreso a las Residencias jujeñas en Ciencias de la Salud 2026

Jujuy dispone de cupos en 28 especialidades distribuidas en 5 sedes de formación. Los postulantes podrán registrarse desde el 4 de mayo próximo.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, tras la publicación de cupos disponibles para la convocatoria 2026, del 4 al 15 de mayo próximos se realizarán las inscripciones para el Sistema Provincial de Residencias de Ciencias de la Salud, instancia formativa clave en la carrera de los jóvenes profesionales y de importancia fundamental para el fortalecimiento del sistema público en su conjunto.

El Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud constituye un régimen de formación integral de posgrado y capacitación progresiva e intensiva en servicio, que contempla la formación científico-asistencial en especialidades médicas y no médicas bajo la orientación, acompañamiento y supervisión de un equipo docente y profesional de cada sede formativa, con carácter remunerado, de renovación anual y con dedicación exclusiva. El número de cargos para residentes en sus distintas modalidades, se establece cada año de acuerdo a las necesidades sanitarias y de formación de recursos humanos, disponiendo en el presente año de un total de 82 cupos.

La cartera sanitaria de Jujuy, a través de la Unidad de Residencias, efectúa la convocatoria anual para el ingreso al Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud, abierta a egresados de carreras de grado universitario vinculadas a las ciencias de la salud.

Los concursos tendrán como objetivo evaluar las aptitudes y los conocimientos de cada aspirante y sus antecedentes, a través de la realización de un procedimiento objetivo que permita su revisión fehaciente. Dicho proceso tendrá continuidad mediante la celebración de un convenio de capacitación de ejecución personal, a tiempo completo.

La oferta de capacitación para el presente ciclo formativo incluye las siguientes especialidades:

Hospital Materno Infantil

• Terapia Intensiva Pediátrica Post Básica

• Enfermería Neonatal

• Tocoginecología

• Pediatría

• Neonatología Articulada

• Neonatología Post Básica

• Cirugía Infantil

Hospital Pablo Soria

• Clínica Médica

• Anestesiología

• Anatomía Patológica

• Bioquímica Clínica

• Cirugía General

• Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto

• Ortopedia y Traumatología

• Cardiología

• Terapia Intensiva Adultos

Hospital San Roque

• Medicina General y/o Familiar

• Clínica Médica

• Infectología y/o Medicina Tropical

Hospital Dr. Néstor Sequeiros

• Psiquiatría – RISAM

• Psicología – RISAM

• Trabajo Social – RISAM

• Educación para la Salud – RISAM

• Enfermería – RISAM

• Comunicación Social – RISAM

• Terapia Ocupacional – RISAM

• Musicoterapia – RISAM

Departamento SUNIBROM

• Bioquímica Bromatológica

• Publicación de cupos 2026: 7 de abril de 2026

• Inscripción presencial: 4 al 15 de mayo de 2026

• Examen Único Provincial: 1 de julio de 2026

• Publicación de Notas de Examen: 6 de julio de 2026

• Publicación de Orden de Mérito general por disciplina: 13 de julio de 2026

• Elección de la Especialidad: 20 al 24 de julio de 2026

• Adjudicación de cargo: 27 al 31 de julio de 2026

• Instancia Examen Psicofísico: Mes de agosto de 2026

• Inicio de actividades: 1 de septiembre de 2026

• Tener Nacionalidad Argentina (nativo, naturalizado o por opción)

• Para Residencias Básicas: deberá contar al momento de la selección con no más de cinco (5) años de obtenido el título habilitante

• Para especialidades Post Básicas: el límite de año de egreso es de nueve (9) años

• Documentación a presentar – Original y copia

• Carpeta colgante

• Planilla de inscripción provincial

• Fotocopia de DNI – anverso y reverso

• Constancia de CUIL

• Título de Grado Universitario o constancia de Título en trámite

– Licenciados presentar Título Terciario en caso de corresponder

– Convalidación del título en caso de ser egresado de Institución formadora extranjera

• Certificado Analítico o constancia de promedio general con aplazos

• Planilla Prontuarial expedida por la Policía de Jujuy o certificado de Antecedentes Penales – Actualizado (6 meses)

• Declaración Jurada de situación laboral

• Currículum Vitae, en el que consten antecedentes personales, académicos y docentes en papel – Adjuntar certificados inherentes a la especialidad concursada.

La certificación se realizará en la Unidad de Residencias al momento de presentar la documentación (el trámite no es personal, puede ser presentado por un familiar) siempre y cuando se concurra con documentación original. No se recibirá documentación incompleta.

Los interesados, podrán solicitar información en:

• Ministerio de Salud de Jujuy: https://salud.jujuy.gob.ar/residencias

• Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso

• Correo electrónico: [email protected]

• Contacto Telefónico: (0388) 4245500 – Interno 5518

• Dirección: Independencia 41, San Salvador de Jujuy – Ministerio de Salud de Jujuy – Subdirección Provincial de Formación y Capacitación – Unidad de Residencias (Frente Salón Auditórium, ex Biblioteca). Subdirector Provincial de Formación y Capacitación: Dr. Juan Manuel Silva.