Educación: se fortalecerá el abordaje de situaciones complejas

La asignación de 25 cargos recuperados permitirá reforzar las intervenciones interdisciplinarias que se desarrollan a través de la Dirección de Acompañamiento Integral.

La ministra de Educación de la Provincia, Daniela Teseira, firmó la Resolución N.º 1087, que prevé la asignación de 25 cargos recuperados para profesionales que intervendrán de manera multidisciplinaria a través de la Dirección de Acompañamiento Integral, con el objetivo de asistir ante situaciones complejas que se presenten en las comunidades educativas.

Esta decisión se suma a los 34 cargos recuperados que ya fueron concursados para la Modalidad de Educación Especial, en el marco de una política educativa basada en un paradigma de derechos. Ambas medidas están orientadas a la protección y el cuidado de las infancias y adolescencias, contribuyendo al fortalecimiento de las trayectorias educativas y promoviendo condiciones que favorezcan los procesos de alfabetización y aprendizaje.

La medida responde a una de las prioridades definidas por la ministra Teseira: garantizar condiciones de inclusión y acompañamiento integral para los estudiantes mediante abordajes interdisciplinarios, institucionales y comunitarios.

En este sentido, se busca ampliar la capacidad de respuesta del sistema educativo para asegurar intervenciones oportunas, sostenidas y presenciales, especialmente en contextos atravesados por situaciones de violencia escolar, vulneración de derechos, consumos problemáticos, padecimientos subjetivos severos y trayectorias educativas en riesgo.

De esta manera, el Ministerio de Educación fortalece las herramientas destinadas a acompañar a las comunidades educativas y garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.